Sony har annonsert en ny omgang spill som er på vei til deres abonnementstjeneste PlayStation Now. De slippes denne måneden, og trekkplastrene er MediEvil og Days Gone (hvilket blir kortvarig og tas bort den 4. januar 2021). Men det er ikke bare gode nyheter, for to titler kommer til å fjernes også, nemlig Just Cause 4 og Watch Dogs 2.

Her er hele listen over oktobertilskuddene til PlayStation Now: