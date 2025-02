Medion lanserer to nye kompakte stasjonære PC-er for alle brukere

HQ

Enten det gjelder begrenset plass hjemme, på kontoret eller på arbeidsplassen, er "mini"- eller kompakte stasjonære PC-er et populært alternativ som blir mer og mer populært, samtidig som det ikke går på bekostning av verken effektivitet eller ytelse.

Nå har Medion, et varemerke i Lenovo-gruppen, introdusert og gjort tilgjengelig i butikkene to nye modeller av slike stasjonære datamaskiner: Medion S06 og Medion T80.

Medion S06: Den stasjonære mini-PC-en for alle oppgaver og budsjetter

Medion S06 er ideell for dem som er ute etter en allsidig løsning for hverdagen uten å måtte bruke mye penger. Den drives av en Intel Core i5-1335U med 16 GB RAM og 512 GB SSD-lagringsplass, så den er ikke akkurat liten på ytelse og er perfekt for kontor-, underholdnings- eller utdanningsbruk. Du vil heller ikke mangle tilkoblinger for tilkobling til skjermer, mikrofoner, lyd eller eksterne lagringsenheter: 2 USB 3.2 Gen 1-porter, 2 USB 3.2 Gen 2-porter, en USB 3.2 Gen 1 Type-C-port, en HDMI 2.0b, en DisplayPort 1.4 og lydutganger.

Med dimensjoner på 128 mm bred, 129 mm høy og 35 mm dyp og en vekt på 1,1 kg kan Medion S06 integreres sømløst i ethvert arbeidsområde. Du kan til og med skjule den bak skjermen, slik at du ikke trenger å gå på akkord med plassen på skrivebordet, hvis du vil. Medion S06 er også tilgjengelig i et enda billigere alternativ med en Intel Core i3-prosessor, og du kan få Medion S06 fra 399 euro.

Medion S06.

Liten, men tøff: Medion T80

Hvis du trenger høy ytelse i kompakt format, er Medion T80 noe for deg. Siste generasjon Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD-stasjon, Wi-Fi6E og forhåndsinstallert Windows 11. For 499 euro er det vanskelig å be om noe mer. Medion T80 PC skiller seg ut med sin svarte, kompakte og elegante design, som gjør den enkel å integrere i ethvert rom, enten det er på kontoret eller hjemme. Perfekt for studenter, hjemmearbeid og multitasking.

Du finner både Medion S06 og Medion T80 på den offisielle nettsiden og i spesialforretninger.