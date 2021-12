Dark souls serien er kjent for å være en av de vanskeligste spillseriene i verden. Men hvor vanskelig er egentlig Dark souls III, er dette et spill bare for de mest ekstreme gamerne. Kort fortalt nei, ja det er ganger man bare har lyst til å slå kontrolleren i bordet eller knuse monitoren sin, men så fort man får teken på kampsystemet så er ikke spillet så vanskelig. Og den følelsen man får etter å har prøvd sykt mange ganger å ta en boss og du endelig klarer det, det er en mestrings følelse vanskelig å slå.

Dark souls 3 tar plass i den fiksjonelle verdenen ved navn Lothric. Du spiller rollen som "The Ashen One" som drar på et eventyr for å beseire "Lords of Cinder" og ta de tilbake til sine troner og Tenne den første flammen og ende "The Undead Curse". Verdenen er like mystisk og ensom som i de forrige spillene. på reisen møter du forskjellige npcer som har sin egen questline. Du kan også finne nye våpen som du kan bruke. Du kan være en mage hvis du har lyst, eller du kan være en ridder som går i tung rustning og tar masse damage. det finne en spiller stil for alle. Det er også pvp i spillet for de som har lyst til det.

Konklusjonen min er at Dark souls 3 er et spill for de som liker store verdener men ting å gjøre. du må også like en utfordring, fordi dette er et vanskelig spill. Dark souls III er absolutt en av de beste spillene jeg har spilt, det anbefales sterkt å spille det