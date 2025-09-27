Medskaperen av Merlin avslører at han så problemer fra første episode

Den hadde kanskje ikke samme tyngde som Game of Thrones eller samme budsjett som Harry Potter, men på begynnelsen av 2000-tallet var BBCs Merlin en viktig del av fantasyprogrammene. Serien fikk en noe brå slutt for nesten to tiår siden, men medskaperen Julian Jones avslørte at han så noen problemer helt fra begynnelsen.

I en samtale med podcasten The Ladies of the Lake (via Radio Times) avslørte Jones det eneste han angret på med serien. "Jeg mener, vi tok mange dårlige avgjørelser. Er det for hardt? Jeg tror ikke vi tok de riktige avgjørelsene i den første [episoden]," forklarte han.

"Vi filmet dem i blokker på tre, og den første blokken... Jeg tror det som skjedde var at vi kunne ta en titt på den, og da vi så den, kunne vi si: 'Ok, nå begynner jeg å se serien og de påfølgende episodene'."

Jones forklarte at han mente at serien "gradvis" ble bedre. Det finnes fortsatt fans av serien den dag i dag, med vorter og det hele, men den virker i stor grad å være et produkt av sin tid. Manglende effekter og en ironisk tone imponerer kanskje ikke de mer seriøse kravene fra fantasyfans i dag.