Medstifteren av Housemarque har forlatt selskapet etter 33 år

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Det finske studioet Housemarque har gjort seg bemerket takket være sine intense hardcore-skytespill, og beviset på deres ekspertise kommer ikke bare fra anmeldelseskarakterer, men også fra det faktum at de ble grunnlagt for over 30 år siden og fortsatt er aktive i dag. Men nå har en av de to grunnleggerne, Ilari Kuittinen, kunngjort at han forlater selskapet, og skriver:

«Vi har planlagt denne lederskiftet nøye bak kulissene. 1. juli tiltrådte Sami 'Haxu' Hakala offisielt som administrerende direktør, og jeg har støttet ham og lederteamet frem til slutten av denne måneden for å sikre fullstendig driftskontinuitet og stabilitet. Housemarques strategi og kreative visjon er i svært gode hender.»

Han ønsker sine kolleger og studioets andre medgrunnlegger, Harri Tikkanen, lykke til og sier at han vil forbli i bransjen i en eller annen rolle. Kotaku påpeker at Kuittinen er den tredje grunnleggeren av et vellykket PlayStation-studio som forlater selskapet på kort tid. I fjor forlot både Insomniac Games’ medgrunnlegger Ted Price og Sucker Punchs medgrunnlegger Brian Fleming sine respektive studioer, og nå følger Kuittinen etter. Om det er noen sammenheng eller underliggende årsak, er imidlertid fortsatt uklart.