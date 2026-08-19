Medvedev knuser to skjermer etter å ha gått glipp av tre matchballer og tapt mot Nakashima

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Daniil Medvedev hadde nok et av sine klassiske utbrudd, hvor han knuste to skjermer og slo i stykker racketer under Cincinnati Open, etter å ha kastet bort tre matchballer mot Brandon Nakashima (fra 7-6(3), 5-4, 40-0, til å tape andre sett 7-6(4) og nesten gi opp i tredje sett, 6-1.

Den russiske spilleren lå under mot amerikaneren, men klatret seg tilbake fra 5-2-under og vant første sett. I andre sett hadde han tre matchballer mens Nakashima serverte, men tapte dem, og han kastet racketen mot de elektroniske skjermene bak på banen, og sparket senere til de samme skjermene og veltet mikrofoner.

Medvedev er kjent for å ha problemer med å kontrollere sinneutbruddene sine, noe som i fjor førte til at han mistet nesten halvparten av premiepengene sine for å ha nådd andre runde i US Open. I år gikk Medvedev fra å beseire Carlos Alcaraz og kjempe jevnt mot Jannik Sinner – blant annet i finalen i Indian Wells – samt å vinne Dubai Open, til å lide sjokkerende nederlag, inkludert et sjeldent 6-0, 6-0 der han også knuste racketen sin...