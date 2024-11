Medvédev mister besinnelsen i Torino og tuller med racketen midt i kampen

HQ

Daniil Medvédev tapte for Taylor Fritz på mandag, 6-4 6-4, i den første kampen i gruppespillet av ATP Finals 2024 i Torino. I tennis kan man vinne eller tape, men Medvédev gikk fullstendig av skaftet og leverte en pinlig opptreden.

I det syvende partiet i det andre settet, da Medvédev lå under 2-4 mot Fritz, så det ut til at han ga opp. Han visste at han kom til å tape, så han begynte å tulle: kaste racketen i luften, erte publikum og Fritz ved å gripe racketen feil vei, for så å rette den opp like før Fritz skulle serve. Han ble buet ut av tilskuerne.

Etter kampen innrømmet han at han hadde vurdert å trekke seg fra kampen, og sa at han var fullstendig frustrert, "denne gangen bare med meg selv, ikke med noen, bare med meg selv".

Han sa at han for første gang "100 % ønsker at sesongen skal være over". "Jeg har hatt det slik hver dag i to, tre år. Hver eneste trening er en kamp. Hver kamp er en kamp. Nå føler jeg null glede over å være på banen."

Medvédev har flere ganger blitt bøtelagt for sin dårlige oppførsel på banen. Utenfor banen er han imidlertid respektfull og respektert av sine kolleger, noe som gjør dette mentale sammenbruddet desto mer trist.

Fritz mener Medvédev fortsatt prøvde å kjempe for kampen

"Jeg synes han er veldig morsom, for å være ærlig. Selv når han ikke spiller mot meg, er han alltid morsom", sa Fritz, og tror ikke Medvédev bare ga opp, men i stedet prøvde å få ham til å miste fokus. Medvédev vant to partier til.

Den russiske spillerens holdning var kritikkverdig, men det er forskjell på å tulle og å være respektløs mot sine rivaler, slik vi så i Paris for noen uker siden.

Medvédev er fortsatt nummer fire i ATP, selv om han taper en plass til Fritz, er det fortsatt "anstendig", sier han, men mentalt er han rett og slett ikke i god form, og han har ikke vunnet en eneste turnering i år.