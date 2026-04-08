Medvedev mister kontrollen og knuser racketen i et ydmykende 6-0, 6-0-tap

Daniil Medvedev har gjort seg bemerket for sine raseriutbrudd under tenniskamper, men han hadde aldri gått så langt som han gjorde onsdag i Monte-Carlo Masters, der den sjetteseedede russeren tapte på dramatisk vis: 6-0, 6-0 på 49 minutter mot Matteo Berrettini. Medvedev, som nylig slo Alcaraz og presset Sinner til det ytterste, gjorde fem dobbeltfeil, 27 uprovoserte feil og vant bare 17 poeng, mot Berrettinis 50 poeng.

Da han lå under 6-0, 6-2, knuste Medvedev racketen sin gjentatte ganger i grusbanen i Monaco. Tilskuerne heiet ironisk nok på ham og ropte "olee" ved hvert slag, helt til han til slutt kastet den ødelagte racketen i en søppelbøtte i nærheten.

Medvedev hadde vunnet sine tre siste kamper mot Berrettini. Dette knusende nederlaget kommer måneder etter Dubai-tittelen (han vant på standard da Tallon Griekspoor trakk seg), Indian Wells-finalen og andre runde-exiten fra Miami Open.

Matteo Berrettini møter Joao Fonseca i 16-delsfinalen på torsdag.