Medvedev overvinner frykten og leverer godt spill (og gode manerer) mot De Minaur

Daniil Medvedev fikk et mentalt sammenbrudd i sin første kamp i ATP Finals. Den russiske spilleren så ut til å ha gitt opp og begynte å spille med racketen sin, utbuet av publikum i Torino.

Senere innrømmet han at han ønsket at sesongen skulle være over, og at han følte "null glede" over å være på banen. Men i går, tirsdag 13. november, gjenvant han selvtilliten, og overmannet rivalen Alex de Minaur klart med 6-2, 6-4.

"Etter forrige kamp var jeg for sliten mentalt til å kjempe slik jeg vanligvis gjør. Jeg gikk inn i kampen og prøvde bare å slå noen slag, og tenkte til og med på neste år. Hva som kommer til å fungere bra i dag og hva som ikke kommer til å fungere. Det fungerte bra, så jeg er fornøyd med det."

"Jeg gikk inn i denne kampen og blokkerte støyen, selv fra meg selv" sa Medvedev. "Jeg brydde meg egentlig ikke om hva som skjedde på banen, jeg prøvde bare å spille, og det var en god følelse. Noen ganger er det bra å blokkere, og det gjorde jeg bra i dag."

Medvedev vant allerede "sesongfinalen" i 2020, og har nå gode sjanser til å bli nummer to i sin gruppe (bak Sinner) og gå videre til neste fase av finalen. Hvis vi regner med et sannsynlig nederlag fra Medvédev mot Sinner i morgen torsdag, vil det være opp til De Minaur, som har tapt begge sine kamper: hvis han vinner Fritz i morgen, vil Medvédev fortsatt ha noen sjanser.