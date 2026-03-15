Medvedev setter en stopper for Alcaraz' seiersrekke: "Jeg har aldri sett Daniil spille slik"

Daniil Medvedev avsluttet Carlos Alcaraz' perfekte start på 2026, etter 16 strake seire, og russeren slo spanjolen i semifinalen i Indian Wells, i en perfekt kamp for Medvedev, som dermed la den kontroversielle kampen mot Jack Draper bak seg. Med rette sett mot verdens nummer 1, 6-3, 7-6(3), og dermed er det duket for en finale mot Jannik Sinner, i dag søndag kl. 22:00 CET, 21:00 GMT.

Alcaraz innrømmet at Medvedev fortjente seieren, og han var overrasket over hvor aggressivt han spilte hele tiden, uten å bomme så mye som han hadde forventet. "Jeg synes han spilte en fantastisk kamp. Fra starten av kampen til slutten av kampen spilte han uvirkelig, det må jeg si. Jeg har aldri sett Daniil spille slik, for å være ærlig.

Han fortjener seieren i dag. Han fortjener å gå videre og spille en finale her. Alt jeg kan si er bare å gratulere ham, sa verdenseneren (via ATP.com).

Alcaraz er ikke bekymret for at folk tror han må vinne hver kamp

Alcaraz la til at han føler seg litt skuffet, men at han ikke føler noe press om å vinne hver eneste kamp: "Jeg tenker ikke på 'jeg må vinne' eller 'jeg må vinne'. Det handler bare om å jage målene mine, jage det jeg har satt meg før hver turnering. Det er tankesettet mitt, så jeg blir ikke lei av at folk tror jeg må vinne hver kamp."

Alcaraz ser også positive ting ved tapet, for det viser hvor godt rivalene må spille for å slå ham, "så på et eller annet tidspunkt kommer det til å være i min favør på noen måter."