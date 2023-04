Meet Your Maker er verifisert for Steam Deck

HQ

Behaviour Interactives merkelige brukergenerert innholdsbaserte tittel, Meet Your Maker, har nylig lansert, noe som betyr at spillet nå er tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox-konsoller (selv som et PlayStation Plus Essential-spillene for april 2023). Men nå som spillet er her, har det blitt avslørt at det vil være fullt spillbart på en annen plattform også, nemlig Steam Deck.

Som avslørt på Twitter, blir vi fortalt at Meet Your Maker er offisielt verifisert for Valves håndholdte enhet, og at det skal kjøre utrolig bra på systemet, akkurat i tide til lansering.

Hvis du ikke er kjent med Meet Your Maker, kan du se en trailer for spillet nedenfor.