Når du setter deg ned for å se en film med tittelen "Meg", forventer du en film om en stor hai. Det var det vi fikk i The Meg, og selv om den langt fra var noe filmatisk mesterverk, var den morsom og underholdende å se på. I denne oppfølgeren, Meg 2: The Trench, er det en annen situasjon som til syvende og sist ender med samme konklusjon.

I denne filmen er nemlig Jason Statham tilbake i rollen som dykkereksperten Jonas, men i motsetning til i den første filmen, der han ble hentet inn på grunn av sine talenter, er han nå en slags øko-superhelt. Tenk Deckard Shaw, Lee Christmas, Arthur Bishop, eller bokstavelig talt alle de andre hardkokte actiontypene Statham har spilt tidligere. Det er den Jonas har blitt i denne oppfølgeren. Åpningsseksjonen der Jonas kjemper og løper fra skurkaktige pirater som om det var en slags feberdrøm Mission: Impossible slår an tonen for hele filmen, nemlig at dette ikke er en haimonsterfilm - det er en sprø, ukontrollert, kaotisk og bombastisk hendelse.

Misforstå meg rett, det er megalodoner med i denne filmen, men de er ikke de primære skurkene (om du vil) som man skulle tro. Nei, det er en hel overordnet historie fylt med korrupsjon, leiesoldater, økoterrorisme og mye mer. Handlingen har i bunn og grunn ingen grunnpremiss, og den mister hele tiden tråden når den forsøker å flette sammen et slags narrativ. Jeg er ikke sikker på hva som foregikk i manusfasen av denne filmen, men det er tydelig at klipperommet manglet et kaldt hode, noen som kunne tone ned og forankre plottet som ble konstruert. Og så er det plothullene, som denne filmen har i hopetall. I det ene øyeblikket blir noens hode implodert av kreftene som er i sving 25 000 fot under havet, og ti minutter senere fridykker Jason Statham på samme dyp. Det er bisart.

Det er ikke bare handlingen som er usammenhengende, også dialogen gjør ikke saken bedre. Karakterene føles ikke troverdige, og de er latterlig forutsigbare. Det er flere titalls øyeblikk i denne filmen som vil få deg til å le høyt på grunn av hvor tåpelig og dumt det er, men det er nettopp dette som er målet med Meg 2: The Trench, så, og det kan virke veldig uvanlig å si dette, det fungerer.

Ikke på noe tidspunkt i løpet av filmen tar den seg selv på alvor. Den vet hva den er og hva den prøver å være, og på grunn av dette lener den seg mot dumheten og serverer utallige latterlige, men briljant underholdende øyeblikk. Man kan se Statham rulle rundt på en vannscooter for å unngå en megalodon, spidde en annen med et helikopterblad, se Page Kennedy's DJ piske en forkrommet Desert Eagle med giftspissede kuler ut av sin "nødsekk" for å hylle Jaws 2. Man kunne ramse opp så mange direkte dumme øyeblikk fra denne filmen, men det som gjør den morsom, er hvordan den klarer å overgå seg selv gang på gang.

Ta Fast X for eksempel. Den filmen var dum og dårlig konstruert, men den prøvde å spille seg selv som noe seriøst og ble derfor en katastrofe, kanskje en av, om ikke den verste Fast and Furious filmen til dags dato. Meg 2: The Trench faller ikke i samme kategori. Denne filmen har mer til felles med de spoof-lignende monsterfilmene med skuespillere fra D-listen, bortsett fra at den har et stort budsjett og et stort navn i tillegg.

Du kommer ikke til å gå ut av kinosalen etter å ha sett denne filmen og føle deg utfordret, slik som Oppenheimer og til og med Barbie klarer å gjøre, men du kommer til å smile bredt, for selv om denne filmen er dum og latterlig, er den også en virkelig overbevisende film. Det er en bilkrasj i sakte film, og den vet det og vil at du skal være vitne til alt blodbadet og samtidig more deg. Objektivt sett, fra et kunstnerisk ståsted, er Meg 2: The Trench en katastrofe, men fra et underholdningssynspunkt, fra perspektivet til en seer med øglehjerne som vil ha eksplosjoner og dum action, er det en fantastisk måte å tilbringe to timer på.