Meg 2: The Trench sin første trailer er vanvittig

Kinogjengere har alltid elsket å se rovdyr jakte på byttet sitt, spesielt hvis førstnevnte er gigantisk, men det var likevel overraskende å se hvor populær The Meg endte opp med å bli etter premieren i 2018. Dette førte til at en oppfølger ble annonsert et par måneder senere, og ventetiden på den er snart over.

Regissør Ben Wheatley og gjengen har gitt oss den første traileren for Meg 2: The Trench, og den gjør det fullstendig klart hvorfor det ikke er noe "the" i tittelen ved å avsløre at Jason Statham, Wu Jing, Sophia Cai, Page Kennedy og flere vil kjempe mot flere megalodoner, det som virker som en gigantisk blekksprut og kanskje til og med en Tyrannosaurus Rex. Menneskene virker imidlertid bedre forberedt denne gangen, selv om traileren alene er fylt med mennesker som blir spist. Vi får se om denne kan bli enda mer vellykket enn originalen når Meg 2: The Trench har premiere 2. august.