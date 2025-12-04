Mega Drive-fans kan nå få sine egne kreasjoner på kassett

HQ

Vi mistenker at det ikke er mange av dere som bruker fritiden på å lage Mega Drive-spill, så denne nyheten påvirker deg sannsynligvis ikke - men den er så kul at vi synes det er verdt å lese likevel. Nettstedet Homebrew-Factory.com tilbyr muligheten til å få dine egne Game Boy- og NES-spill levert på kassetter, og nå har de lagt til enda et format... Mega Drive.

Du kan få spillene dine med etiketter basert på både Genesis (det amerikanske navnet på konsollen) og Mega Drive (det japanske og europeiske navnet), så hvis du har laget et spill og vil beholde det for deg selv eller kanskje til og med selge det til andre, er dette åpenbart en gylden mulighet. Selv om det er gøy å ha en kopi på datamaskinen, er det naturligvis mer imponerende å ha en fysisk kassett stående i hylla.