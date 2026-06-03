Mega Drive får nok en stor tittel når Lethal Wedding når Kickstarter-målet sitt

Mega Drive-scenen (Genesis i USA) er fortsatt en av de mest spennende blant retrofans, mye takket være utmerkede utviklingsverktøy. Dette har ført til regelmessige utgivelser av virkelig imponerende og påkostede spill som ofte presser maskinvaren til grenser som ville ha gjort oss målløse hvis vi hadde sett dem på begynnelsen av 90-tallet.

En av de beste utviklerne er Mega Cat Studios, som har gitt ut flere kritikerroste Mega Drive-spill de siste årene, og de søker vanligvis finansiering via Kickstarter. Nå har de lansert enda et prosjekt, og det tok bare 90 minutter før de nådde målet sitt. Denne gangen er det Lethal Wedding, der gangstere kidnapper brudgommen rett før et bryllup.

Heldigvis er bruden en kraft å regne med og setter seg fore å redde sin kommende ektemann ved hjelp av massive mengder vold. Premisset er beskrevet som følger :

"Når en narkoring av kriminelle klovner kidnapper brudgommen dagen før den store dagen, er det opp til den vordende bruden og hennes svigermor å få ham tilbake. Redd din fremtidige ektemann mens du kjemper deg gjennom sirkusfreaks, mafiabøller og morderklovner.

"Gjør deg klar til å slåss hardt mens du kjemper deg gjennom vanvittige odds og et par mor-datter-problemer. Si "ja" til kuler og blod i dette toppstyrte RPG-skytespillet.

"Bekjemp kriminelle klovner, oppgrader våpnene dine, og plukk opp boostere og gjenstander som kan hjelpe deg med å avdekke mysteriet bak din fremtidige ektemanns forsvinning."

Spillet tilbyr co-op, der den ene spilleren tar rollen som bruden og den andre som en hardkokt svigermor, og jobber sammen for å skyte seg gjennom 30 nivåer fylt med alle slags skurker.

Høres det gøy ut? Gå til Kickstarter og sikre deg et eksemplar, der du kan få spillet på kassett komplett med etui og manual for 60 dollar, men det er både billigere og dyrere utgaver tilgjengelig.