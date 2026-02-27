Mega Garchomp Z ankommer i Pokémon Legends: Z-A

HQ

Flertallet av overskriftene som mange vil fortsette å snakke om som en del av årets Pokémon Day Pokémon Presents show vil dreie seg om den nylig annonserte Generation 10. Men det betyr ikke at The Pokémon Company har glemt Pokémon Legends: Z-A, i hvert fall ikke helt.

For å markere denne feiringsdagen har det blitt avslørt at Mega Garchomp Z nå er tilgjengelig i spillet, noe som betyr at hvis du har en av de bakkebaserte dragene på laget ditt, vil du snart kunne ta skapningen til et annet nivå ved å la den holde den nye steinen, Garchompite Z, og la den Mega Evolve i kamp.

Den gode nyheten er at det faktisk er ganske enkelt å få tak i Garchompite Z. Du trenger bare å koble Nintendo Switch 1 eller 2 til internett, gå til Mystery Gift-funksjonen og gjøre krav på steinen for godt. Så er det helt opp til deg å bruke lommemonsteret etter behov.

Så, vil du legge til Mega Garchomp Z på laget ditt?