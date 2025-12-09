Mega Man, Ace Attorney og Devil May Cry får nye prosjekter hos Capcom

HQ

Capcom har kanskje en ganske stor katalog av IP-er, men i dag forbinder man det stort sett med Resident Evil- og Monster Hunter-spill. Disse IPene selger godt, men for å vokse enda mer i fremtiden ønsker Capcom å holde de andre store IPene i vekst også, inkludert noen fanfavoritter som har blitt liggende en stund.

Som oppdaget i Capcoms integrerte rapport for 2025 av Rockman Corner, er et avsnitt dedikert til merkevarer som selskapet ønsker å vokse gjennom nye prosjekter. "Capcom eier et vell av globalt populære merkevarer, som Mega Man, Devil May Cry og Ace Attorney. Vi har som mål å utvide brukerbasen vår og forbedre resultatene våre gjennom nye utgivelser, nyinnspillinger og porteringer av titler i disse seriene til ny maskinvare. Ved å styrke merkevaren og dyrke lojale fanbaser, vil vi gjøre disse til kjerne-IP-er," sier Haruhiro Tsujimoto, Capcoms COO.

Nye utgivelser, nyinnspillinger og porteringer er alle oppe til diskusjon, og Capcom vil støtte denne innsatsen ved å utvide utviklingsbasen i Osaka, bygge et nytt anlegg og oppdatere RE Engine.

Det er ingen spesifikke prosjekter bekreftet så langt, men med en stor begivenhet som truer på torsdag, kan Capcom kanskje gi oss en teaser der. Foreløpig ser selskapet i det minste frem til lanseringen av Resident Evil Requiem, som kommer i februar 2026.