Mega Man bekreftet som spillbar i Funko Fusion

I tillegg til å være ultrapopulære samleobjekter som spenner over praktisk talt alle kategorier (fra popkulturikoner fra film- og spillverdenen til sangere, sportsstjerner, politikere og mer), brukes Funko Pop også i andre sammenhenger.

Det siste inkluderer brettspill som det underholdende Funkoverse, men også videospill. Så langt har det imidlertid hovedsakelig dreid seg om mindre titler dedikert til spesifikke merkevarer, som for eksempel det nå nedlagte Gears Pop, men neste måned har Funko Fusion premiere.

Funko Fusion er et actionspill som i utgangspunktet minner om det Funko Pop egentlig er, nemlig en enorm fruktsalat av franchiser. Det er spekket med alle slags figurer, og nå er det annonsert enda en - en som vi mistenker vil få gamerhjerter til å banke litt hardere.

Som du allerede har gjettet ut fra overskriften, er det Mega Man. Siden Capcom ser ut til å nekte å gjøre noe nytt med dette ikonet, er Funko Fusion redningen for å dempe Mega Man-suget noe.

13. september er premieredatoen for Funko Fusion, og du kan sjekke ut hvordan Mega Man ser ut og fungerer i kunngjøringstraileren nedenfor. Og ikke glem å ha musikken på, for vi får et klassisk Mega Man-soundtrack.