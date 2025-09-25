Mega Man blir med i Sonic Racing: Crossworlds, og vi har den første traileren som beviser det

HQ

25. september lanseres Sonic Racing: Crossworlds, men de som forhåndsbestilte deluxe-versjonen av spillet har allerede spilt i noen dager. Noen har til og med fått tak i den fysiske versjonen på forhånd, og takket være dette visste vi at selveste Mega Man kommer som gjestekarakter, noe vi rapporterte om.

Men ... på det tidspunktet var det bare lekkasjer og ingen bekreftelser, og under Sonys nylig avsluttede arrangement ble Mega Man endelig presentert i en trailer. Og det blir bedre, for Mega Man får selskap av Proto Man, og vi kan også se frem til en Rush kart og en Dr. Wily's Castle-bane, komplett med det elskede temaet. Så når vil denne pakken bli utgitt? Vi vet ikke noe annet enn at det blir en gang i 2026.

Men sjekk ut traileren nedenfor i mellomtiden.