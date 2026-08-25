Mega Man: Dual Override avslører Proto Man i ny trailer, samt DLC til Pragmata

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En av de beste kunngjøringene under fjorårets The Game Awards var at Mega Man kom tilbake med et helt nytt spill fra Capcom: moderne 3D-grafikk og et oppdatert utseende, men den klassiske 2D-spillmekanikken med løping og skyting. « Mega Man: Dual Override dukket opp igjen på Gamescom, med en ny trailer som avslørte at Proto Man vil dukke opp i spillet.

Traileren viste også frem de nye Custom Chips som endrer evnene dine og lar deg utløse spesielle krefter. Til slutt avsluttet den med en bosskamp mot en ny boss kalt Twinkle Girl.

Men det er ikke alt, for Capcom kunngjorde også et søtt og morsomt DLC for Pragmata, basert på Mega Man og Proto Man. Skinnene vil bli utgitt senere, men ingen detaljer ble avslørt.

Mega Man Dual Override er fortsatt planlagt til 2027 på PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch 2 og Nintendo Switch.