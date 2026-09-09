Mega Man: Dual Override Sjefer avslørt i et lekkasje fra « Steam

HQ

Vi har tidligere rapportert om konkurransen Capcom arrangerte, der fans ble invitert til å lage sine egne Mega Man-bosser til « Mega Man: Dual Override, og hvor en av dem til slutt skulle dukke opp i det ferdige spillet. I mars kunngjorde de finalistene, men vi har ikke hørt noe mer om saken siden den gang.

Nå ser det ut til at alle sjefene i spillet har blitt avslørt via en lekkasje på Steam (takk, Resetera), og takket være dette ser det også ut til at vi vet hvilken fan-laget Robot Master som vant den nevnte konkurransen, samt hvem spillets endelige sjefer er. For mange er historien i «Mega Man» helt irrelevant, men hvis du absolutt ikke vil vite hvilke bosser som venter på deg i « Mega Man: Dual Override, bør du slutte å lese her på grunn av en åpenbar spoileradvarsel:

Robot Masters:



Twinkle Girl



Jet Man



Boat Man



Tank Man



Sand Woman



Kokk-mannen



Rengjøringsmannen (konkurransevinner)



Byggemenn



Siste bosser: