Mega Man: Dual Override Sjefer avslørt i et lekkasje fra « Steam
Selv om vi ikke vet om lekkasjen er ekte, er det mange tegn som tyder på at den er det, noe som betyr at det gjelder en spoileradvarsel.
Vi har tidligere rapportert om konkurransen Capcom arrangerte, der fans ble invitert til å lage sine egne Mega Man-bosser til « Mega Man: Dual Override, og hvor en av dem til slutt skulle dukke opp i det ferdige spillet. I mars kunngjorde de finalistene, men vi har ikke hørt noe mer om saken siden den gang.
Nå ser det ut til at alle sjefene i spillet har blitt avslørt via en lekkasje på Steam (takk, Resetera), og takket være dette ser det også ut til at vi vet hvilken fan-laget Robot Master som vant den nevnte konkurransen, samt hvem spillets endelige sjefer er. For mange er historien i «Mega Man» helt irrelevant, men hvis du absolutt ikke vil vite hvilke bosser som venter på deg i « Mega Man: Dual Override, bør du slutte å lese her på grunn av en åpenbar spoileradvarsel:
Robot Masters:
- Twinkle Girl
- Jet Man
- Boat Man
- Tank Man
- Sand Woman
- Kokk-mannen
- Rengjøringsmannen (konkurransevinner)
- Byggemenn
Siste bosser:
- Bass
- Wily den store
- Den ultimate rivalen