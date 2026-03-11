Mega Man endrer stemmen sin etter Capcoms kontroversielle krav

Det ser ut til at vi må venne oss til en ny stemme for Capcoms elskede Blue Bomber når Mega Man: Dual Override slippes i 2027. Tilsynelatende er imidlertid ikke årsaken til dette misnøye fra Capcoms side (eller fansen), men snarere et krav som stemmeskuespilleren Ben Diskin ikke er villig til å oppfylle.

Via Bluesky avslører han at Capcom faktisk har bedt ham om å komme tilbake til rollen, men med kravet om at han jobber uten noen fagforeningsbeskyttelse. Han sier at Capcom har uttalt at de ikke har tenkt å bruke stemmen hans til fremtidige AI-prosjekter, men at de rett og slett nekter å involvere fagforeningen, noe som gjør alt juridisk usikkert og til slutt kan føre til at han ikke eier sin egen stemme :

"Selv om jeg absolutt setter pris på anerkjennelsen av bekymringen rundt AI, er det ikke noe jeg kan risikere å jobbe uten en kontrakt jeg realistisk sett kan håndheve.

"Den eneste måten å håndheve slike kontrakter uten fagforening innebærer at jeg personlig må saksøke gigantselskaper som Capcom hvis jeg tror de har brukt kunstig intelligens. Jeg har ikke den mentale, emosjonelle eller økonomiske styrken til å overleve en langvarig juridisk kamp.

"Innerst inne vil jeg tro at Capcom aldri ville brukt kunstig intelligens... Men i mitt HJERTE er jeg klar over at stort sett alle store selskaper ønsker å innlemme generativ AI for å spare penger."

Nå tar han farvel, tilsynelatende uten bitterhet, og avslutter med å skrive :

"Det har vært en ære å gi stemme til Mega Man i Mega Man 11, det bestselgende spillet i seriens historie, og å se Mega Man gjenvinne sin rettmessige plass som et spillikon.

"Jeg håper Mega Man: Dual Override blir en enda større suksess enn 11, og at alle får glede av alt det harde arbeidet utviklerne legger ned i det."

Med tanke på at Mega Man-spillene ikke er store prosjekter, og at Diskin neppe får betalt en formue for Mega Mans få replikker, kan man lure på om Capcom virkelig bør kjempe denne kampen og risikere et potensielt slag mot sitt omdømme på grunn av dette spillet.

Hva synes du om Capcoms krav om å holde fagforeningen utenfor og Ben Diskins beslutning om å slutte?