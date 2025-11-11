Mega Man-legenden Keiji Inafune mener at for mange i dagens spillbransje er redde for å prøve nye ting

HQ

I løpet av sin tid hos Capcom skapte Keiji Inafune massevis av spillmagi og var med på å utvikle både det første Mega Man og Street Fighter. Deretter fortsatte han å jobbe først og fremst med Mega Man, men også med andre suksesser som Onimusha, Dead Rising og Lost Planet.

Han forlot Capcom for 15 år siden, men er fortsatt en interessant stemme i spillverdenen. Han besøkte nylig Console Game Developer Conference i Sør-Korea og deltok i en paneldiskusjon, transkribert og oppsummert av This is Game (takk VGC), der han syntes å antyde at det utgis for mange oppfølgere i dag, og at utviklerne er redde for å ta risiko:

"For å være tydelig, det er ikke slik at spill som fortsetter en serie eller bygger på en eksisterende kjent sjanger er dårlige. Det jeg mener er at bare det ikke er nok."

Å lage et spill som blir en kommersiell suksess er selvsagt hyggelig, men det krever nesten en oppfølger, noe som kan være stressende for utviklere. Han fortsatte med å si :

"Men de færreste som lykkes én gang, fortsetter å lykkes igjen. Suksess gir positive effekter, men det gir også bivirkninger. Jeg har sett mange mennesker som bare klamrer seg til tidligere suksesser. De klamrer seg til hvordan ting ble gjort den gangen, og inntar en defensiv holdning."

Ved å våge å gjøre nye ting klarte Inafune å være med på å skape flere store suksesser. Hvis han bare hadde ønsket å lage oppfølgere, ville titler som Duck Tales, Breath of Fire og The Legend of Zelda: The Minish Cap (utviklet av Capcom med Inafune som produsent) kanskje aldri blitt skapt.

"I spillbransjen er det mange som har lyktes én gang, og så er det over, ikke sant? Hvor ofte har oppfølgerne deres også lyktes? Jeg vil ikke skryte, men jeg er stolt av å ha mange representative verk - ikke bare Mega Man, men Lost Planet, Onimusha, Dead Rising og så videre. Sjangrene var også varierte. Fordi jeg ikke hvilte på tidligere suksesser."

Da Inafune begynte i Capcom, eksisterte selvsagt ingen av dagens sterke merkevarer, så det var en selvfølge å skape noe nytt. Han mener at det er en fare ved å bli sittende fast i det som allerede er gjort, fordi morgendagens store spillfranchiser også må skapes - og det vil ikke skje hvis utgiverne bare fokuserer på sikre kort.

Skal man dømme etter suksessene til mindre utviklere det siste halvåret, som Clair Obscur: Expedition 33 og ARC Raiders, ser det ut til at han har et poeng. Hva er ditt syn på dette? Er det bra at så mange av de store spillene i dag er basert på et allerede etablert fundament, eller burde man i større grad forsøke å bryte ny mark?