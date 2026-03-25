HQ

For de fleste er Mega Man synonymt med hovedserien som begynte på NES, og som skal få et nytt spill neste år i form av Mega Man: Dual Override, eller muligens Mega Man X. Men i Japan er Mega Man mye større enn som så, og det finnes et vell av obskure spill som i mange tilfeller aldri har kommet til Vesten, eller i det minste ikke har gjort noe særlig av seg.

HQ

Blant de større og mer vellykkede titlene finner vi Nintendo DS-serien Mega Man Star Force, en slags åndelig etterfølger til Mega Man Battle Network (som også ble utgitt i Vesten, først og fremst på Game Boy Advance). Star Force bød på tre eventyr fordelt på til sammen sju ulike versjoner, noe som kan sammenlignes med oppsettet i Pokémon-spillene, altså at du valgte en versjon for å få små variasjoner i eventyret ditt. Det er imidlertid ikke noe større handelselement, så jeg vil påstå at det først og fremst var en måte å selge flere versjoner til samme spiller.

Uansett trenger du ikke å velge i Mega Man Star Force Legacy Collection, da det inkluderer dem alle. Hvis du vil ha den aggressive Mega Man Star Force Leo, er den her, og hvis du foretrekker kjennerutgaven, Mega Man Star Force Dragon, kan du velge den også. I tillegg har Capcom spekket prosjektet med alt mulig ekstramateriale fra spillets historie, som muligheten til å se alle kortene, sjekke ut kunstverk, lytte til musikk og lignende.

Dette er en annonse:

Designet er gjennomgående bra, og grafikken holder seg overraskende godt.

Kort sagt, Mega Man Star Force Legacy Collection tilbyr en ganske omfattende pakke. Jeg spilte bare det første i sin tid og gikk rett inn i det. Capcom har valgt å beholde den grafiske stilen, så det er et gjennomført pikselert spill vi blir presentert for, men umiddelbart synes jeg den isometriske stilen har stått seg godt gjennom tidene og den er fortsatt beundringsverdig tydelig.

Historien dreier seg om Geo Stellar, en ung gutt som nylig har mistet faren sin i verdensrommet. Det er i bunn og grunn en ganske mørk historie, men den avhandles svært raskt, som seg hør og bør. Det er ikke tid til å sørge, i stedet introduseres karakterer og spillmekanikk i raskt tempo. Det første spillet har mest historie, ettersom det introduserer verden, og i tillegg til Geo Stellar møter vi også Omega-Xis. Disse to er seriens nøkkelfigurer, og sammen kan de forvandle seg til Mega Man, som deretter bruker kort til å beseire alle slags fiender.

Grafikken har blitt forbedret på flere områder, blant annet med høyere oppløsning.

Dette er en annonse:

Spill to og tre presenteres på samme muntre måte, der Geo Stellar og Omega-Xis fortsatt bor hjemme hos moren sin, går på skole og bor i en liten by et sted i fremtiden, hvorpå en bråkmaker dukker opp og et nytt eventyr kan begynne. Det er overraskende mye dialog presset inn i det som nærmest er rollespillaktige premisser, men fordi alt er så kortfattet og poengtert, blir det aldri stivt eller monotont, og det føles heller aldri engasjerende, men snarere som en unnskyldning for eventyr. Hvis jeg skal sammenligne det med noe, tenker jeg på historiefortellingen i de tidlige Pokémon-spillene.

Det store trekkplasteret i Mega Man Star Force-serien var de kortbaserte kampene med en PlayStation-lignende presentasjon (med forbedret oppløsning) på et mindre rutenett. I motsetning til Battle Network-serien var Star Force litt mer actionorientert, og det kan faktisk bli ganske utfordrende. Heldigvis finnes det en rekke hjelpemidler, fra å kunne lagre regelmessig til å gi deg selv mer tid eller gjøre våpnene sterkere.

Kampene er høydepunktene.

Kampene foregår på et lite rutenett ved hjelp av både action- og kortbasert mekanikk. Ved å optimalisere kortene dine på en effektiv måte kan du kombinere dem på en dyktig måte for å levere massive angrep, samtidig som du avfyrer armkanonen din og sørger for å ikke komme i veien for fiendens angrep. Det blir dermed en slags dans mellom timing, posisjonering og kortvalg som jeg er veldig glad i.

Hvis jeg skal nevne noe negativt, er det at dette som sagt var et Nintendo DS-spill, noe som betyr at menyene opprinnelig var designet for pennen. Jeg kan tenke meg at dette ikke er et problem på enheter med berøringsskjerm, men jeg har spilt det på Xbox Series S/X (og faktisk også PlayStation 5), og her føles menyene litt mer klumpete enn de gjorde den gangen.

Menyene kan være litt tungvinte å bruke med en kontroller.

Alt i alt er det likevel en meget solid samling som er lett å anbefale. Dette er spill som tåler tidens tann, som ikke hadde hatt godt av flere polygoner, og som har blitt godt oppgradert med høyere oppløsning der det er hensiktsmessig (for eksempel i kamper og på kartene). Hvis du er ute etter klassisk Mega Man-action, er dette definitivt ikke noe for deg, men hvis du vil ha et typisk koselig japansk "happy-go-lucky"-eventyr med et dypt spillsystem, så er det veldig lett å anbefale denne nydelige samlingen.