Mega Man Star Force Legacy Collection lanseres i mars

Fans har etterspurt et nytt Mega Man-spill i årevis, og i forrige uke ble Mega Man Dual Override endelig annonsert, med en utgivelsesdato i 2027. Men vi trenger ikke å vente til da for å henge med Capcoms mest ikoniske helt, for en heftig samling kommer i mars.

Denne gangen handler det imidlertid ikke om den klassiske originalfiguren eller Mega Man X (som vanligvis er de mest etterspurte), men om Mega Man Star Force. Hvis navnet ikke høres kjent ut, er det en action-rollespillfranchise snarere enn klassisk plattformspill i en serie som opprinnelig ble utgitt for Nintendo DS mellom 2006 og 2009. For de som bryr seg mye om historien og kronologien i Mega Man-verdenen, er dette en fortsettelse av Mega Man Battle Network.

Capcom har nå annonsert at Mega Man Star Force Legacy Collection vil ha premiere 27. mars, tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Ta en titt på den nye traileren nedenfor, og under den finner du en fullstendig liste over de inkluderte titlene.

