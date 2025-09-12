Mega Man Star Force vender tilbake i en massiv Legacy Collection

HQ

Star Force er neppe en av de mest kjente grenene av Mega Man-serien, en slags åndelig etterfølger til Battle Network som kom på Nintendo DS for mange år siden. Etter to oppfølgere og en Japan-eksklusiv crossover med Battle Network, har Star Force ligget i dvale, men nå gjenopplives det som Mega Man Star Force: Legacy Collection.

Denne heftige nostalgituren inkluderer alle versjonene av hvert spill: den originale trioen Pegasus, Leo og Dragon; de to oppfølgerne Zerker X Ninja og Zerker X Saurian; og Mega Man Star Force 3 i både Red Joker- og Black Ace-versjonene. En skikkelig retro-godbit for alle som er nysgjerrige på en annen side av Mega Man-universet. Sjekk ut traileren nedenfor.