Mega Man: The Wily Wars får nylansering på Mega Drive

Mega Man: The Wily ble sluppet til Mega Drive helt tilbake i 1994 og inngår også med Mega Drive Mini fra 2019. Det er egentlig en remake av de tre første Mega Man-titlene på NES med kraftig forbedret grafikk og lyd. Dessverre er originalen ganske dyr og ettertraktet av samlere, men nå får vi en ny mulighet til å kjøpe denne godbiten etter at en offisiell nyutgave har blitt annonsert.

Det er Retro-Bit og Capcom som lanserer en Collector's Edition. Den inkluderer spillet på en blå kasett, en dobbeltsidig plakat, en stilig lentikulær sleeve med flere bildevarianter å velge mellom, samlekort, klistremerkehefte, en tykk manual med farger og et nummerert ektehetssertifikat.

Surf over hit for å bestille et eksemplar for €69,99 (du har frem til 21. juni på deg). Se en presentasjonsvideo av samlerutgaven nedenfor samt et bilde av alt som følger med.