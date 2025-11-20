Mega Zeraora avslørt for Pokémon Legends: Z-As Mega Dimension-utvidelse

HQ

Det har blitt avslørt at en av de nye Pokémon som blir med Pokémon Legends: Z-A i Mega Dimension DLC i desember, vil være ingen ringere enn den mytiske Zeraora. Den elektriske Pokémon kommer til spillet og får sin egen Mega Evolution, en oppgradering som har blitt beskrevet som sådan av The Pokémon Company.

"Den elektriske energien den lagrer i kroppen tilsvarer ti lyn. Den elektriske energien er spesielt konsentrert i utstikkerne i pannen, på brystet, på ryggen og på håndryggene. Utvekstene avgir et blekblått lys."

Du kan se Mega Zeraora i aksjon i det nye klippet nedenfor, men det er også verdt å merke seg at denne skapningen kan være en liten utfordring å få tak i, som videobeskrivelsen antyder med følgende uttalelse :

"Det ser ut til at det vil være litt vanskelig å få Mega Zeraora til teamet ditt. Hold øynene åpne for en måte å møte den på når du spiller gjennom DLC!"

Vil du legge til Thunderclap Pokémon på laget ditt, eller har du allerede en elektrisk type blant de seks første? Mega Dimensions DLC lanseres på Switch og Switch 2 den 10. desember.