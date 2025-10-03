Megabonk er allerede en millionselger

Da vi nylig publiserte vår anmeldelse av Megabonk, roste vi spillet for dets underholdningsverdi. Det overrasket oss med sin kompromissløse kreative visjon og sin evne til å fortsette å engasjere spilleren og være fullstendig arrogant med den hengivenheten også. Vi gikk så langt som å beskrive spillet "som et av de største i sjangeren", og det er det tydeligvis mange som er enige i.

Vi sier dette fordi Megabonk allerede har blitt en million selger. Spillets X-konto, som ble avslørt på sosiale medier, forklarer at det har oppnådd bragden på så lite som to uker, noe som betyr at utvikleren Vedinad vil feire med å "spise spaghetti med EKSTRA saus i kveld".

Har du spilt Megabonk ennå? Hvis ikke, er det verdt å merke seg at du kan få tak i en kopi av spillet på Steam for så lite som £ 8,50 for øyeblikket.