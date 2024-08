Megalopolis trailer fjernet under bisarre omstendigheter

HQ

Lionsgate har bedt om unnskyldning og fjernet den siste traileren for den legendariske regissøren Francis Ford Coppolas Megalopolis, på grunn av feilinformasjon i påstandene i videoen.

Angivelig inneholdt traileren en rekke sitater som ble tilskrevet kjente bransjekritikere, men som aldri ble sagt av dem. Det er uklart hvor sitatene var hentet fra, men de ble tilskrevet store navn som Roger Ebert, Pauline Kael, og Varietys Owen Gleiberman.

Gleiberman sa: "Selv om du er en av dem som ikke liker kritikere, fortjener vi neppe å få ord lagt i munnen. Men igjen, den trivielle skandalen i alt dette er at hele Megalopolis -traileren er bygget på en falsk fortelling."

En talsperson for Lionsgate sa: "Lionsgate trekker umiddelbart tilbake vår trailer for Megalopolis. Vi ber oppriktig om unnskyldning til de involverte kritikerne og til Francis Ford Coppola og American Zoetrope for denne utilgivelige feilen i vår granskningsprosess. Vi gjorde en tabbe. Vi beklager."

Dette er bare den siste i en rekke hendelser rundt det gigantiske indieprosjektet, som har fått blandede kritikker fra festivaler og en tidligere skandale der det dukket opp bilder av regissøren som prøvde å kysse unge kvinnelige statister på settet, en oppførsel som mange i bransjen har kalt uprofesjonell (takk, Variety).