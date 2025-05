Megan Campbell slår verdensrekorden for lengste innkast i kvinnefotball

HQ

Den irske midtstopperen Megan Campbell ble verdenskjent for sitt supersterke innkast. Den 31 år gamle fotballspilleren, som for tiden spiller for London City Lionesses, sa en gang at hun ønsket å bli husket for mer enn innkastene sine, som ofte blir til målgivende pasninger. Hennes ubestridelige talent har imidlertid gitt henne en Guinness-rekord: verdens lengste innkast (kvinne), med en avstand på 37,55 m (123 ft 2 in).

"Det er en fantastisk prestasjon for meg personlig å ha det nå, som den første noensinne. Men til syvende og sist vil du at noen skal slå deg, jeg vil at noen skal lykkes bedre enn meg, for da betyr det at jeg har satt en annen spiller i en bedre posisjon", sier den irske spilleren, som tilskriver sin hypermobilitet evnen til å kaste ballen lenger enn noen andre kvinner i fotball, ettersom armene hennes kan gå lenger bakover enn gjennomsnittet.

For å kunne hevde rekorden (som ingen kvinner hadde gjort krav på tidligere) måtte hun kaste minst 35 meter. Hun fortalte at da hun spilte på guttelag som 12-13-åring, kunne hun kaste lenger enn guttene.

"Etter hvert som jeg vokste opp ble det lengre, det er bare noe jeg alltid har hatt, jeg har aldri jobbet spesifikt med det, men det er noe fint å ha i baklommen når det trengs", sa London City Lionesses-spilleren, som i forrige uke hjalp laget sitt med å rykke opp igjen til Women's Super League.