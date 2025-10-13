Megan Fox og MatPat blir med i Five Nights at Freddy's 2

HQ

Five Nights at Freddy's 2 er ikke langt unna utgivelsen nå. Selv om den kanskje går ut av uhyggesesongen i år, kommer den som en tidlig julegave den 5. desember. Som en gave som leder opp til den datoen, fikk vi noen nye rollebesetninger som en del av NYCC den siste helgen.

YouTuberen og den anerkjente FNAF-teoretikeren MatPat, som dukket opp på panelet via overheadskjermen, avslørte at han skulle spille Toy Bonnie i Five Nights at Freddy's 2. Megan Fox skal spille Toy Chica, og Kellen Goff spiller Toy Freddy.

Ivrige fans vil allerede huske MatPats cameo i den første FNAF-filmen, men nå er han et fullverdig medlem av rollebesetningen. Fox' stemmeskuespill kan gi Mortal Kombat 1-fans PTSD fra hennes opptreden som Nitara, men hun er et stort navn som blir med i rollebesetningen som Toy Chica. Kellen Goffs tidligere stemmearbeid vil helt sikkert også komme til nytte i hans skildring av Toy Freddy.

Five Nights at Freddy's 2 slippes den 5. desember.