Megan Fox skal være med i oppfølgeren til «Jennifer’s Body», og innspillingen kan starte allerede i oktober

Jennifer's Body», filmen som kombinerer «Mean Girls» med skrekkfilm og som har oppnådd kultstatus siden premieren i 2010, ser ut til å gå raskt fremover med den etterlengtede oppfølgeren. Vi hørte først nyheten om at manusforfatteren Diablo Cody skulle ta seg av oppfølgeren til «Jennifer's Body sent i fjor, men nå går ting i raskt tempo.

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Ifølge en ny rapport fra Dread Central skal Megan Fox, stjernen i originalfilmen fra 2010, gjøre comeback. Det er ukjent om Amanda Seyfried ennå har bekreftet at hun kommer tilbake, men det forventes at hun vil være med i oppfølgeren. Den opprinnelige regissøren, Karyn Kusama, er også tilbake og skal regissere Codys manus.

«Jennifer's Body» handler om en cheerleader på videregående (Fox) som blir besatt og begynner å drepe og spise sine mannlige klassekamerater. Hennes bestevenninne, en mer nerdete jente (spilt av Seyfried), er den eneste som kan stoppe henne. Filmen fikk i utgangspunktet blandede til negative anmeldelser, men har siden fått en kultstatus, noe som har ført til etterspørsel etter en oppfølger.