Megan Thee Stallion gir sin egen tolkning av We Will Rock You til Pepsis Gladiator 2-reklame

Pepsi, Gladiator 2, Megan Thee Stallion. Det høres kanskje ikke ut som om de passer sammen på papiret, men brusmerket har nettopp sluppet en ny reklamefilm som kombinerer alle tre for å feire Pepsi, NFLs tilbakekomst og Gladiator 2.

NFL-spillere går inn i et colosseum i traileren, hvor de klarer å overleve dagen takket være kraften fra Pepsi. Klassisk markedsføring egentlig. Det har ikke så mye med filmen å gjøre, men det vil nok vekke oppsikt at Megan Thee Stallion tolker Queens klassiker We Will Rock You.

Det minner om en gammel Pepsi-reklame inspirert av den originale Gladiator, der Britney Spears, Beyonce og P!nk sang midt i en arena. Det eneste som gjenstår å avgjøre nå, er hvilken reklame du synes er best.

