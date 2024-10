Megumi Ishitani skal regissere en ny episode av One Piece anime for å markere 25-årsjubileet

HQ

Hvis du er fan av One Piece, enten du leser den religiøst med jevne mellomrom i Shonen Jump-mangaen, følger Toei Animations anime eller nylig har blitt hektet på Netflix' live action-serie, vet du at den for tiden feirer 25-årsjubileum. Og i en serie som har gått så lenge, har fans over hele verden anerkjent den unge regissøren Megumi Ishitani som en av de viktigste drivkreftene bak animeens fornyede suksess.

Ishitani har bare regissert tre av seriens mer enn 1100 animeepisoder, men hennes bidrag i Wano Island Arc har vært nok til å fortjene respekt og beundring fra alle fans, og viser en ny, mye smidigere og friskere animasjonsstil for serien som følger Monkey D. Luffy og hans Straw Hat-mannskap på deres vei til å bli kongen av pirater ved å finne verdens mest berømte skatt, One Piece.

Nå har Toei kunngjort at Megumi Ishitani, hvis siste jobb var den siste episoden av Dragon Ball Super, kommer tilbake til One Piece for å regissere en ny original episode som avslutning på 25-årsjubileet. Det er ennå ikke kjent om dette blir en ren OVA-episode i anime-stil, eller om den vil fortsette den pågående Egghead Island Arc.

Megumi Ishitanis engasjement er bare en av kunngjøringene for å feire One Piece's 25-årsjubileum, og en ny film er også planlagt å bli kunngjort, antagelig en gang i neste uke.