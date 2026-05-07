Mehcad Brooks gikk til en terapeut for å forstå Jax bedre for Mortal Kombat 2

Etter å ha gitt liv til Jax i Mortal Kombat fra 2021, vender Mehcad Brooks tilbake til det store lerretet i mai i oppfølgerfilmen Mortal Kombat 2. Denne gangen spiller Jax en større rolle som en av Earthrealm's viktigste beskyttere og krigere, en rolle han uanstrengt går inn i takket være at han har sine karakteristiske metall- og robotarmer fra starten av denne gangen.

Siden Jax er den versjonen av karakteren som mange kjenner igjen fra starten av denne filmen, spurte vi Brooks i et nylig intervju om hvordan han gikk frem for å vende tilbake til rollen og utvikle karakteren som så mange er kjent med.

"Jeg tok faktisk med meg karakteren Jax til terapeuten min", begynte Brooks. "Jeg ville vite hvorfor han tok de beslutningene han tok. Du snakker for eksempel om en fyr som har vært seks ganger i Afghanistan, og det var ikke nok, han vil slåss og jakte på interdimensjonale ninjaer og monstre. Jeg tenker: "Vent litt..." Og du må ta det på alvor. Du må gå inn i den verdenen og spørre deg hva som motiverer den personen til å gjøre det. Hvorfor er han der, og hvorfor er han komfortabel med å gjøre det? Så vi brukte litt tid på å dechiffrere og dekonstruere valgene hans, og det var veldig interessant, og det hjalp faktisk, det informerte kampsignaturen hans, ikke sant? Og jeg spilte spillet mye, og det var der jeg fikk holdningen hans fra, det var der jeg fikk bevegelsene hans fra, som om jeg ville bevege meg på samme måte som Jax beveget seg i spillet, og jeg tror at i den andre filmen var det, det føltes som en selvfølge for meg."

Vi spurte også om hvordan Lewis Tan gikk frem for å vende tilbake til rollen som Cole Young, og hvordan han fokuserte på "å gjøre kampene enda sprøere og bare, du vet, virkelig trappe opp slik at vi har noe ikonisk til syvende og sist."

Siden Shao Khan selv, Martyn Ford, også var til stede, spurte vi til og med om hvordan han gikk frem for å få karakteren til å føles autentisk og leve opp til de enorme forventningene fra fansen, til tross for at han ikke hadde erfaringen fra den forrige filmen å lene seg på.

"Ja, det var et stort press å vite at det finnes en fanskare som sannsynligvis kjenner karakterene bedre enn vi gjør selv. Men for meg er det alltid et press når man lager en film, du vet, det er en helvetes masse penger som går inn i den, det er folks jobber som går inn i den, og som skuespiller er du ansvarlig for å sørge for at disse menneskene skinner. De kan gjøre alt arbeidet bak kulissene, men til syvende og sist er det vi som må få dem til å se bra ut, samtidig som de får oss til å se bra ut. Så det ansvaret har man allerede når man er skuespiller, men når man i tillegg har ansvaret for å ha franchisen under beltet, sørger man for at man alltid gjør research, men her var det spesielt viktig å sørge for at vi prøvde å bruke alle ressursene vi hadde."

Se hele intervjuet med Brooks, Tan og Ford nedenfor.