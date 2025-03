Meksikansk klubb diskvalifisert fra FIFA Club World Cup, en erstatning vil bli annonsert

HQ

FIFA Club World Cup, som arrangeres i sommer for første gang med det nye formatet, har mistet ett av sine medlemmer. FIFA har bekreftet at Club León er fjernet fra turneringen, fordi eierne ikke oppfylte reglene for turneringen: De kan ikke være eiere av flere deltakende klubber.

Club León, en av de største meksikanske klubbene, er en del av Grupo Pachuca, som også eier Pachuca. Begge klubbene kvalifiserte seg til FIFA Club World Cup med sportslige meritter, i kraft av å ha vunnet den siste CONCACAF Champions Cup: León vant i 2023, og Pachuca vant i 2024 - og møtte senere Real Madrid i Intercontinental Cup.

I en uttalelse sa FIFA at "i tråd med artikkel 10, paragraf fire i regelverket for FIFA Club World Cup 2025, har FIFA bestemt at Club León vil bli fjernet fra konkurransen, og at klubben vil bli tatt opp som en erstatning som vil bli kunngjort i god tid" (via ESPN). Denne regelen sier at "Ingen person eller juridisk enhet kan kontrollere eller utøve innflytelse over mer enn én klubb som deltar i turneringen".

León er naturligvis ikke fornøyd, og Grupo Pachuca har bekreftet at de vil anke avgjørelsen "til siste instans hos de høyeste idrettsmyndighetene", og forsvarer seg med at det finnes bevis som viser at begge klubbene er administrativt og sportslig uavhengige.

Club León ble plassert i gruppe D, sammen med Chelsea, Flamengo og Espérance Sportive de Tunis. Det gjenstår mindre enn tre måneder før en annen klubb blir plukket ut... med mindre Pachuca vinner anken.