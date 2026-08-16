Mel Gibson gir detaljer om handlingen i «Lethal Weapon 5»: «Det er en helt egen historie

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Det har lenge vært planer og rykter om at et femte kapittel i Lethal Weapon-serien fortsatt er på vei, men for hver dag som går virker det mindre og mindre sannsynlig, med tanke på alderen til hovedrolleinnehaverne Mel Gibson og Danny Glover (henholdsvis Martin Riggs og Roger Murtaugh).

Gibson virker fortsatt overbevist om at filmen til slutt vil bli laget, og i et nylig intervju med Collider har han derfor delt en rekke nye opplysninger og detaljer om handlingen, der han avslører hvordan prosjektet vil passe inn i den moderne actiongenren og hvordan det vil håndtere de eldre hovedrolleinnehaverne.

«Den henviser bare i minimal grad til de tidligere filmene, men det er en helt egen historie. Karakterene er ganske annerledes. De er eldre. Den ene er pensjonert. Den andre har et kontorjobb. Han legger på seg for mye, og det er lavteknologisk. Den inneholder ikke de store eksplosjonene og alt det der. Men den har fortsatt energien og, tror jeg, drivkraften til en stor actionfilm. Som for eksempel «Apocalypto». Det er en forfølgelse til fots, ikke sant? Men den er på en måte filmet som en biljakt. Så den har fortsatt alle elementene fra de andre filmene, men er ikke på langt nær så komplisert. Men den handler mer om menneskene i den.»

Gibson virker også sikker på at han ikke bare skal spille hovedrollen, men også regissere «Lethal Weapon 5», og forklarer at han lovet den avdøde Richard Donner, den opprinnelige regissøren, at han ville ta over stafettpinnen dersom Donner noen gang skulle gå bort.

«Donner, må han hvile i fred, sa til meg med sin dype stemme: ‘Hei, gutt, hvis jeg går bort, så tar du over dette, ikke sant?’ Jeg sa: ‘Hold kjeft! Du skal ikke noe sted.» Og selvfølgelig gjorde han det. Og, du vet, da han gikk bort, sa jeg ingenting. Men tydeligvis hadde han fortalt det til andre også, så de kom alle til meg og sa: ‘Du må regissere den.’ Jeg sa: ‘Ja, greit.’»

Med «Lethal Weapon 5» fortsatt på trappene, gleder du deg til dette neste kapittelet i den ikoniske filmserien?