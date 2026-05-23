Mel Gibsons The Resurrection Of The Christ forsinket

Mel Gibsons lenge planlagte oppfølger til The Passion of the Christ har avduket sitt første bilde, som du kan se nedenfor, samt nye utgivelsesdatoer. The Resurrection Of The Christ vil bli delt inn i to filmer, men ifølge Screen Rant har begge nå blitt skjøvet betydelig tilbake.

Den første delen var tidligere planlagt til langfredag 2027, 26. mars, men vil nå bli utgitt 6. mai 2027. Del to skulle komme 40 dager senere, på Kristi himmelfartsdag, 6. mai 2027, men må nå vente til 25. mai 2028.

Filmene vil fortsette historien etter hendelsene i Gibsons kontroversielle bibelske epos fra 2004, men denne gangen med Jaakko Ohtonen i rollen som Jesus i stedet for Jim Caviezel. Det gjenstår å se nøyaktig hvor mye hellig alvor og Gibson-aktig galskap som får plass i to deler, men prosjektet ser i det minste ut til å gå fremover på ordentlig.

