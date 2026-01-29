Melania Trump-dokumentar trukket fra sørafrikanske kinoer på grunn av "nylige utviklinger"

HQ

Dokumentarfilmen Melania, som skal følge førstedamen i ukene før ektemannens andre innsettelse, har blitt trukket fra kinoene i Sør-Afrika bare dager før den planlagte lanseringen. Den lokale distributøren, Filmfinity, sier at avgjørelsen ble tatt på grunn av "den siste tidens utvikling", men avviste å spesifisere hva som var årsaken til tilbaketrekkingen, og understreket at selskapet ikke ble presset av noen ekstern part.

Til tross for at Amazon investerte 40 millioner dollar for filmrettighetene og brukte titalls millioner mer på markedsføring, var forhåndssalget av billetter angivelig lavt. Filmens regissør, Brett Ratner, ble også kontroversiell på grunn av tidligere anklager om seksuelle overgrep fra 2017, noe som bidro til å gjøre dokumentaren enda mer polariserende. Sørafrikanske kinokjeder hadde forventet at lanseringen skulle være i samsvar med lokale regler, men avlysningen kom brått.

Avgjørelsen kommer midt i et anstrengt forhold mellom den sørafrikanske regjeringen og Trump, hvis nylige uttalelser om landet og handelskonflikter har irritert det lokale publikummet. Det er fortsatt uklart om det var politiske spenninger, lavt billettsalg eller en kombinasjon av flere faktorer som fikk Filmfinity til å avlyse lanseringen...