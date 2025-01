Melania Trump har nå sin egen kryptovaluta

HQ

I dag er dagen da Donald Trump vender tilbake til Det hvite hus for å bli USAs 47. president. Med dette i tankene og etter innsettelsesfesten hans over natten, har kona Melania Trump nå bestemt seg for å prøve seg på kryptovalutaverdenen.

Bli med Trump som tilbyr $ Trump-kryptovalutaen, Melania Trump ønsker nå å tilby $ Melania-kryptoen også. Det er en meme-mynt som kommer i form av digitale samleobjekter som kan anskaffes, og når det gjelder det nøyaktige formålet med kryptoen og hva Melania ønsker å oppnå med den, blir vi fortalt:

"Melania-memer er digitale samleobjekter som er ment å fungere som et uttrykk for støtte til og engasjement for verdiene som symbolet MELANIA representerer."

BBC rapporterer at Trump i skrivende stund er verdsatt til rundt 12 milliarder dollar, mens Melania allerede er verdsatt til 1,7 milliarder dollar.

