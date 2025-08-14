Melania Trump truer med å saksøke Hunter Biden på grunn av Epstein-påstanden

HQ

Siste nytt om USA . Melania Trump har truet med å gå til sak mot Hunter Biden, sønnen til USAs tidligere president Joe Biden, etter at sistnevnte i et intervju med Andrew Callaghan hevdet at han ble introdusert for hennes ektemann, president Donald Trump, på en fest arrangert av den beryktede sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Ifølge BBC News uttalte Biden i intervjuet at "Epstein introduserte Melania for Trump - forbindelsene er så brede og dype." Melania Trump har tatt dette som en fornærmelse og hevdet at det er falsk informasjon, og har gått så langt som å true med et søksmål på mer enn 1 milliard dollar i erstatning fordi Bidens påstander er "falske, nedsettende, ærekrenkende og oppviglerske".

Melania Trump krever at Biden ber om unnskyldning og trekker tilbake påstanden umiddelbart, og alternativet er rettslige skritt. Grunnlaget for søksmålet er at Biden er kjent for å ha en "omfattende historie med å handle på andres navn" og at han bruker påstanden til å "trekke oppmerksomhet til seg selv".

Denne påstanden kommer også etter at journalisten Michael Wolff, som har skrevet en biografi om president Trump, i et intervju med det amerikanske nettstedet Daily Beast nevnte at Melania Trump var kjent med en medarbeider av Epstein da hun møtte presidenten for første gang. Denne påstanden har siden blitt trukket tilbake etter rettslige skritt fra førstedamen selv.

Det finnes ingen offentlige bevis for at Melania Trump faktisk har tilknytning til Epstein, og siden det virker mindre og mindre sannsynlig at Epstein-filene blir publisert for hver dag som går, får vi kanskje aldri vite om det er hold i påstanden.