Melissa McBride slutter seg til rollebesetningen i The Walking Dead: Daryl Dixon

HQ

På New York Comic-Con tidligere denne uken ble det avslørt at Melissa McBride skal spille rollen som Carol Peletier i spin-off-serien Daryl Dixon i The Walking Dead.

Dette kom som en overraskelse på fansen, ettersom McBride tidligere har hoppet av serien i april 2022 etter at innspillingen av serien ble flyttet til Europa.

Carols første opptreden i serien er planlagt til 15. oktober under finalen av seriens første sesong.

I en uttalelse sier McBride: "Jeg har visst at det var mye mer å fortelle om Carol, siden jeg følte at hun var så urolig da vi så henne sist, da hun så sin beste venn Daryl ri bort. Hver for seg eller (forhåpentligvis!) sammen, historiene deres er dype, og jeg gleder meg til å fortsette Carols reise her. Dette teamet av historiefortellere har gjort en fantastisk jobb med å plassere disse to etablerte karakterene i en helt ny verden for dem, og jeg elsker oppdagelsene!"

Sesong 2 av serien, som nå har fått tittelen The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, har premiere i 2024.