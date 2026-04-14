Meloni irettesetter Trump for angrepet på pave Leo

HQ

Italias statsminister Giorgia Meloni har kommet med en sjelden og direkte kritikk av Donald Trump etter hans offentlige angrep på pave Leo XIV, og kaller uttalelsene " uakseptable".

Den uvanlig skarpe reaksjonen understreker den økende uroen blant europeiske ledere etter Trumps kommentarer, der han beskrev paven som "forferdelig", samt et kontroversielt AI-generert bilde som fremstiller ham selv i en religiøs kontekst.

Meloni, som har opprettholdt tette bånd til Trump, unngikk i utgangspunktet å gå direkte inn på kommentarene, men klargjorde senere sin posisjon etter press på hjemmebane. Hun understreket at pavens rolle som åndelig leder blant annet innebærer å oppfordre til fred og fordømme krig, noe som gjør kritikk av ham spesielt følsom i et overveiende katolsk land som Italia.

Også andre italienske personligheter tok avstand fra Trump. Visestatsminister Matteo Salvini sa at det verken var klokt eller nyttig å angripe en fredsforkjemper, mens tidligere statsminister Matteo Renzi framstilte konflikten som et bredere sammenstøt mellom politisk makt og moralsk autoritet.

Motreaksjonene understreker hvordan Trumps uttalelser har gitt gjenklang utenfor USA, og hvordan de kompliserer forholdet selv til ledere som tradisjonelt har vært på linje med ham. Kritikk av en pave har særlig tyngde i Italia, der Vatikanet har dyp kulturell og historisk innflytelse.