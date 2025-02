Meloni tar et oppgjør med Italias rettsvesen, i tråd med Berlusconis tilnærming

HQ

I et ambisiøst utspill som speiler hennes tidligere politiske allierte, Silvio Berlusconi, er Italias statsminister Giorgia Meloni fast bestemt på å omforme landets rettsvesen, og presser på for en reform som skal bryte båndene mellom påtalemyndigheten og dommerne.

Meloni argumenterer for at denne endringen er avgjørende for upartiskhet, og Francesco Paolo Sisto sammenligner det med at fotballdommere må komme fra en nøytral by for å unngå partiskhet. Men rettsvesenet stritter imot, og mange hevder at reformen undergraver deres uavhengighet.

"Du ville aldri sett en fotballdommer komme fra samme by som et av de to lagene på banen. De må være fra en annen by. På samme måte må en dommer være uavhengig og upartisk." (Francesco Paolo Sisto, via Reuters).

Rettsvesenet planlegger til og med en streik senere denne måneden i protest, og anklager regjeringen for politisk innblanding. Til tross for motreaksjonene lar Meloni seg ikke avskrekke, og viser til at hun har økende støtte i befolkningen for sitt standpunkt.

Reformen, som allerede er vedtatt av underhuset i parlamentet, forventes å møte ytterligere utfordringer i senatet, og kan til slutt bli avgjort ved en nasjonal folkeavstemning. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne politiske kampen vil utfolde seg, og om Melonis reform vil omforme Italias rettssystem.