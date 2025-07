Memer og reaksjoner på at João Félix signerer for Al Nassr: "Siste spikeren i kista", "hvitvasking av penger"...

HQ

João Félix' karriere har tatt en overraskende vending. Etter å ha mislyktes i å utkrystallisere seg i Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea eller Milan, går portugiseren til den saudiarabiske proffligaen. Alt tydet på en overgang til Benfica, klubben som lanserte karrieren hans og viste verden potensialet til den unge stjernen... bare for senere å skuffe hvor enn han dro.

Félix var angivelig villig til å halvere lønnen sin i Chelsea (fra 8 millioner euro per sesong til 3), men så grep Cristiano Ronaldo inn (ifølge Fabrizio Romano), og han fikk et tilbud fra All-Nassr: 70 millioner euro for to sesonger. Det er ti ganger mer enn det han ville tjent i Benfica, og han ville gjenforenes med sin lagkamerat i Portugal, Cristiano Ronaldo.

Dermed betaler Al Nassr 50 millioner euro til Chelsea (30 pluss 20 i tillegg), noe som er nesten like mye som Chelsea betalte Atlético de Madrid, 52 millioner, i 2024. Bare fem år tidligere hadde Atleti betalt 116 millioner dollar for ham. Men markedsverdien hans, via overgangsmarkedet, falt til 23 millioner i 2025.

Opprinnelig signerte Félix en syvårsavtale med "Blues", men oppfylte bare ett, og ble allerede utelatt av Enzo Maresca fra VM-troppen for klubblag som vant trofeet.

I alle sportskanaler og på Internett kaller folk allerede dette trekket "den siste spikeren i kista" for Félix(Marca) og lager memes som gjør narr av spilleren som en gang hadde en lys fremtid foran seg, men som kastet bort alt på grunn av holdningen sin.

"Det ser ikke ut til at det er noe vendepunkt for ham" sa den spanske fotballjournalisten Guillem Balague til BBC Sport "Jeg tror han er den siste generasjonen av spillere som barn som ble fortalt hvor briljante de var, som ikke setter pris på den andre siden av det som du trenger - som er å jobbe uten ball. Selv med ballen er han ikke konsekvent nok."