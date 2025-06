Memer og vitser om Boca Juniors som ryker ut av klubb-VM og spiller uavgjort mot amatørlaget Auckland City

HQ

Mer trøbbel i klubb-VM: Kampen mellom Boca Juniors og Auckland City måtte avbrytes i 50 minutter på grunn av tordenvær. Kampen ble avbrutt i det niende minutt av andre omgang på grunn av uværet, og resultattavlen viste 1-1. Utrolig nok hadde Auckland City, amatørlaget fra New Zealand, som hadde fått 10-0 av Bayern og 6-0 av Benfica, klart å spille uavgjort mot den argentinske giganten Boca Juniors.

Målscoreren var Christian Gray, en spiller som i likhet med de fleste spillerne i Auckland City hadde en annen jobb. I hans tilfelle er han skolelærer. Det faktum ga naturlig nok grobunn for mange memes og vitser på sosiale medier, til stor skam for Boca, som senere ikke klarte å vinne kampen da kampen ble gjenopptatt.

Sannheten er at selv om Boca Juniors hadde klart å vinne Auckland, ville de ikke ha kvalifisert seg, ettersom Benfica i kampen som startet samtidig (men som ble avsluttet langt tidligere), slo Bayern München 1-0. Et overraskende resultat som betyr at Benfica kvalifiserte seg som gruppeledere, selv om det endte opp som et forgiftet eple, ettersom Benfica, leder av gruppe C, har blitt paret med andremann i gruppe D... Chelsea. Bayern München skal spille mot Flamengo.

Bekreftede åttendedelsfinaler: