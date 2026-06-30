MenaRD beholder tittelen « Street Fighter 6 » på Evo 2026

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Tilbake i 2025 klarte Saul Leonardo «MenaRD» Mena II å klatre tilbake til toppen av Evolution Championship Series (Evo) i Las Vegas, hvor han viste seg å være for sterk for konkurrentene i turneringen « Street Fighter 6 ». Evo 2026 ble avholdt forrige helg, og det er kanskje interessant å høre at MenaRD har klart å forsvare tittelen og også er kronet som SF6-vinner for 2026.

Resultatet kom etter en intens kamp i Grand Finalen mot «Shigematsu». Den japanske utfordreren klarte faktisk å vinne den første kampen mot MenaRD, men siden den regjerende mesteren hadde sikret seg en plass i Grand Finalen ved å vinne Upper Bracket, kunne han tåle å tape denne runden og fortsatt være med i turneringen. Dette la alt presset på den andre runden, der alt sto på spill. MenaRD fant tydeligvis rytmen her, da den regjerende mesteren knuste Shigematsu 3–0 og sikret seg Evo-tittelen nok en gang.

Det bør nevnes at dette resultatet kun betyr at MenaRD vil gå derfra med 40 000 dollar i pengepremier for innsatsen, ettersom tidligere resultater i andre turneringer gjør at han ikke kan kvalifisere seg til Capcom Cup 13 eller Esports World Cup igjen. Dermed har Shigematsu, ved å ende på andreplass og med begge invitasjonene fortsatt tilgjengelige, sikret seg plass i begge arrangementene, mens Jaime «Craime» Bustos på fjerdeplass også har sikret seg en EWC-billett, siden Kilyan «Kilzyou» Faucheux på tredjeplass allerede hadde sikret seg en plass i dette arrangementet.