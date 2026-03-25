Mening: The Crimson Crossroads - En av de mest forvirrende og bisarre AAA-utgivelsene i videospillhistorien

Crimson DesertEt av de mest etterlengtede spillene de siste årene er endelig her. Den 19. mars kl. 23:00 CET, på et ganske uvanlig tidspunkt som var obligatorisk på alle plattformer, åpnet Pearl Abyss endelig dørene til sin enorme åpne verden av Pywel, slik at spillerne kunne utforske den som Kliff, hovedpersonen. Men da den timen kom, hadde de første anmeldelsene fra pressen og kritikerne allerede blitt publisert i en hel dag, inkludert min, og de viste allerede at dette ikke var tittelen som kom til å forandre alt innen sjangeren. Slik virket det i hvert fall for fem dager siden, i skrivende stund.

Men la oss ikke gå for fort frem. Nå som alle embargoer og forpliktelser har utløpt, la meg snakke litt om spillanmeldelsesprosessen. Uten å gå for mye i detalj, kan jeg fortelle deg at jeg hadde i underkant av to uker på meg til å spille spillet for min anmeldelse. Det skulle egentlig være et par dager lenger, men en oppdatering av presseversjonen før lansering (den første av flere) tvang meg til å slette lagringsfilene mine og begynne på nytt. Til tross for dette tilbakeslaget ville anmeldelsesperioden vært tilstrekkelig og behagelig for de fleste spill ... men helt utilstrekkelig for omfanget av dette. Å være den første til å sette foten i en ny verden - og en verden der det knapt finnes noen kontekst for å forstå dens mysterier eller hva som kreves av deg for å komme videre - var dessuten en ganske krevende prosess, både når det gjelder tid og tålmodighet.

Heldigvis var alle vi europeiske testerne i kontakt med hverandre og med medlemmer av Pearl Abyss via en privat kanal, der vi både belyste spillets mest presserende problemer og ga råd om hvordan vi kunne fortsette å utvikle oss og fullføre historien. Jeg må si at denne kanalen, i tillegg til å være et møtepunkt for spillere som var involvert i vurderingsprosessen, også fungerte som et testområde for mange av justeringene som kommer (og vil komme) til spillet. Vi var ikke kritikere, men testere av spillet, og det er derfor jeg tror at nå, fem dager senere, er de fleste av lanseringsanmeldelsene av spillet, inkludert mine, blitt foreldet.

Med problemer løst når det gjelder kontroller, interaksjon med objekter, balanse i sjefskamper, et redesign av lagringssystemet og en massiv utvidelse av karakterens inventar (for meg den viktigste forbedringen av opplevelsen), og tillegg av en rekke hurtigreisepunkter, er den nåværende opplevelsen diametralt forskjellig fra det vi så under gjennomgangsprosessen. Og alle disse problemene har blitt rettet i løpet av tre oppdateringer i løpet av spillets første helg. Utrolig ... og veldig rart.

Det som får meg til å rynke på nesen av disse - vel å merke store og mer enn velkomne endringene - er hvordan de kunne implementeres så raskt i spillet uten å vurdere om det faktisk påvirket helhetsopplevelsen. Det er som om Pearl Abyss hadde sagt: "Greit, vi er enige i all kritikken, i alle tilbakemeldingene; vi skal gi dere alt dere vil ha med en gang." Var det ingen som hadde skjønt dette før? Tyder ikke det på en viss mangel på retning i spillet? For hvis du begynner å legge til teleporteringspunkter der det ikke var noen før, blir mye av utforskningen - som var en av spillets bærebjelker før lanseringen - utydelig. I Goldleaf Merchant Guild-leiren er det for eksempel to Abyss Nexus adskilt med 200 skritt. Det er et forhastet og klønete tillegg.

Spørsmålet om manglende retning er for øvrig også noe som nylig har kommet til offentlig oppmerksomhet, etter en påstått lekkasje av samtaler og kommentarer fra nåværende og tidligere medlemmer av utviklingsteamet Crimson Desert der de snakket om en utviklingskultur med "positiv toksisitet", der ingen påpekte mangelen på retning eller de strukturelle problemene spillet samlet seg opp. Dette, som ennå ikke er offisielt bekreftet (og innlegget er fjernet fra Reddit), underbygges av den åpenbare mangelen på sammenheng i spillets historie, et av de svakeste punktene, fordi den angivelig ble lagt til i siste øyeblikk. Det kan også være knyttet til mangelen på en arbeidsplan, etter å ha måttet utføre en rask skadekontrolløvelse etter at eiendeler opprettet av GenAI ble oppdaget i spillet, men jeg skal gi dem fordelen av tvilen i dette tilfellet og anta at det var en dråpe i havet som er deres gigantiske åpne verden.

Jeg klager ikke over at Pearl Abyss har beveget seg så raskt at alle Crimson Desert lanseringsanmeldelser er foreldet, noe som er det som har skjedd. Tvert imot er jeg glad for at de har reagert (så) raskt og tatt tak i de problemene som var mest presserende for spillets voksende community, som nå overstiger tre millioner spillere.

Er det nå en GOTY-kandidat? Etter min mening, nei. Det er uten tvil en bedre opplevelse, men ikke et bedre videospill. Det er nå mye mindre tøft for nye spillere, og vanskelighetsgraden har blitt merkbart glattet ut, men det lider fortsatt av for mye av en frakobling mellom de forskjellige delene.

Og nå kommer min siste tanke, som er grunnen til at jeg har gitt denne artikkelen tittelen "The Crimson Crossroads". En del av meg er glad for at direkte tilbakemeldinger har nådd utviklernes skrivebord så raskt. I dagens klima er det et unikt tilfelle av en positiv reaksjon, og kanskje er det derfor jeg blir værende for å se hvor Kliff er på vei i dette stadig skiftende Pywel. Men jeg har også noen bekymringer, for hvis dette spillet - som nå strekker seg langt for å tilfredsstille fansen, slipper oppdateringer nesten daglig med spillendringer og ser salget skyte i været - virkelig når terskelen for suksess... Hvordan vil det påvirke den fremtidige utviklingen av enspillertitler i samme sjanger? Vil andre team med mindre, eller til og med lignende, budsjetter følge dette veikartet for sine egne titler? Jeg antar at vi snart, kanskje når finanskvartalet er over og støvet har lagt seg, får se om dette kan være en modell å kopiere i fremtiden.