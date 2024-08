Menneskehandel avslørt på San Diego Comic-Con

HQ

Det ser ut til at en mørk hemmelighet lurte under moroa på San Diego Comic-Con eller SDCC i år, da den lokale politistyrken avdekket en menneskehandelring i en aksjon som førte til 14 arrestasjoner.

10 ofre ble også funnet, hvorav ett var så ungt som 16 år. "Dessverre utnytter sexhandlere store arrangementer som Comic-Con til å utnytte ofrene sine for å tjene penger", sier statsadvokat Rob Bonta i en pressemelding. "Disse arrestasjonene sender et klart budskap til potensielle lovbrytere om at deres kriminelle atferd ikke vil bli tolerert."

Arrangørene selv var tilsynelatende uvitende om etterforskningen, men ifølge politiet i San Diego brukes arrangementer som dette til å la menneskehandel foregå i det skjulte. Som en del av etterforskningen gikk politibetjenter undercover som potensielle kjøpere for å avsløre ofrene og de som selger tvangsarbeid og sex.

